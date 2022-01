Governador pede auxílio aos ministros do Meio Ambiente e Cidadania para os municípios afetados pela chuva

Governo federal anunciou que irá liberar R$ 700 milhões para cinco estados.

O governador Romeu Zema recebeu, nesta terça-feira (11/1), na Cidade Administrativa, os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, e da Cidadania, João Roma, que anunciaram que o governo federal irá liberar R$ 700 milhões, via Medida Provisória (MP), para auxiliar os atingidos pelas chuvas em cinco estados, incluindo Minas Gerais.

O encontro ocorreu após os ministros, acompanhados da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo, sobrevoarem a Barragem B4, da CSN (Congonhas), a Mina de Pau Branco, da Vallourec (Nova Lima), e o município de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

“Os recursos serão de extrema importância, pois temos milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas nas regiões atingidas pelas chuvas que perderam suas casas e pertences. O momento é muito difícil”, afirmou o governador.

Agilidade

Durante o encontro, Zema pediu apoio na agilidade na liberação dos recursos da Portaria 90, do Ministério de Desenvolvimento Social, que trata do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O governador também solicitou apoio das Forças Armadas para auxílio aos municípios na desobstrução de vias, em especial, aquelas que servem de ligação a distritos, além de ajuda nos problemas de engenharia urgentes.

Situação de emergência

Subiu para 145 o número de municípios mineiros em situação de emergência devido às intensas chuvas das últimas semanas. Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2021, 19 pessoas morreram, 13.756 ficaram desalojadas e 3.481 desabrigadas (dados atualizados em 12/1). As informações foram divulgadas nesta terça-feira (11/1) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

Também participaram da reunião o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Osvaldo de Souza Marques, o secretário-geral adjunto, Marcel Beghini, e a deputada federal Greyce Elias.

Com informações de Secretaria Geral do Governo de Minas Gerais