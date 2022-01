Cruzeiro Esports adquire vaga na elite do Free Fire e anuncia line

R7, Rush, Trap, Guiga e Menor são os atletas que representarão o Cabuloso na Série A da LBFF.



O Cruzeiro está de volta à Série A da LBFF. A 7WPlay, sócia do projeto Cruzeiro Esports, adquiriu a vaga que pertencia a Team Coda Solid. Com isso, a nova line que representará o Cabuloso na elite do Free Fire será formada por R7, Rush, Trap, Guiga e Menor. Nabozny e Malibu são coach e manager respectivamente.

“Foi uma decisão estratégica e que inaugura uma nova fase do projeto do Cruzeiro Esports para 2022. A 7WPlay, sócia do Cruzeiro na operação dos esportes eletrônicos, fez o investimento e adquiriu a vaga da Team Coda Solid. São atletas de alto nível e que entendem a dimensão de representar o Cruzeiro. A missão é ser protagonista em todas as modalidades que estivermos presentes”, disse Felipe Carvalho, CEO da 7WPlay.

Atleta da organização, R7 falou sobre a expectativa de atuar pelo Cabuloso: “É uma satisfação enorme representar o Cruzeiro, um clube gigante e que agora tem um ídolo meu e de várias pessoas no comando, que é o Ronaldo. A torcida pode ter certeza de que vamos com tudo para esta LBFF em busca do título e da vaga no mundial”.

Assim como o Futebol, o Free Fire é uma modalidade que promove a inclusão social e cria oportunidades para muitos jovens. Diretor de marketing e inovação do Cruzeiro, Rodrigo Moreira, falou sobre a importância do projeto na modalidade para o Cruzeiro: “Os Esports também mudam vidas. O Free Fire é um jogo que promove a inclusão social e faz a diferença. Acredito na equipe, no projeto de Esports que está sendo proposto e nessa missão, que além da natureza competitiva, é transformadora.”

A estreia do Cruzeiro Esports na LBFF está prevista para o dia 5 de fevereiro. O Free Fire é um fenômeno nos Esports. A final da LBFF costuma ter uma média de audiência superior a 600 mil espectadores. A modalidade, que é disputada no Mobile, supera mais de 150 milhões de jogadores ativos por dia.

É hora do Cruzeiro Esports conquistar novos espaços, torcedores e fazer a diferença também nos esportes eletrônicos.

LINE

Nome: Ronald dos Santos Pereira

Nick: R7

Função: Rush

Nome: Luiz Henrique Do Carmo De Carvalho

Nick: TRAP

Função: CPT/GRANADEIRO

Nome: Murilo Pacheco Duarte

Nick: RUSH

Função: Rush

Nome: Ygor Augusto

Nick: GUIGA

Função: Suporte

Nome: João Vitor Lacerda

Nick: MENOR

Função: Rush

STAFF

Nome: Gabriel Nabozny

Nick: NABOZNY

Função: Coach

Nome: Fabrício Almeida

Nick: MALIBU

Função: Manager

Nome: Matheus Paranhos

Nick: PARANHOS

Função: Analista