Como consertar o Mundo?

O título da Conversa Afiada é muito sugestivo.

Mas como fazê-lo?

– Um homem muito preocupado com os problemas passava dias em seu escritório, tentando encontrar meios de consertar o Mundo.

Certo dia, seu filho de sete anos entrou em seu escritório decidido a ajudá-lo.

O homem, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho brincar em outro lugar.

Vendo que seria impossível removê-lo, procurou algo que pudesse distrair a criança.

De repente, deparou-se com o mapa do Mundo.

Recortou-o em vários pedaços e, entregou ao filho dizendo: Você gosta de quebra-cabeça?

Vou lhe dar o Mundo para consertar, aqui está ele todo quebrado, veja, tente consertá-lo.

Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor o mapa.

Passados alguns minutos, ouviu o filho chamando-o: Pai, consegui.

A princípio, o pai não deu crédito ao chamado do filho.

Seria impossível uma criança de sete anos consegui recompor um mapa que jamais tinha visto.

Relutante, o homem levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança.

Para sua surpresa, o mapa estava completo, e todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares.

Ficou boquiaberto e pensou: Como seria possível?

Como o menino de sete anos foi capaz de tal feito?

E resolveu perguntar: Meu filho, você não sabia como era o Mundo, como conseguiu montá-lo completamente?

E a criança respondeu: Pai, eu não sabia como era o Mundo, mas quando você tirou o papel do Jornal para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem.

Quando você me deu o Mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui.

Foi aí que me lembrei do homem, e virei os recortes.

Comecei a consertar o homem do outro lado da folha, pois o homem eu sabia como era.

Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o Mundo.

Moral da história:

Primeiro passo para consertar o Mundo é consertar os seres humanos, só eles poderão fazer do Mundo um lugar melhor para se viver.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com