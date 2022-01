Prefeitura e CCZ pretendem realizar mais de quatro mil castrações gratuitas em 2022

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Sete Lagoas abriu a temporada de castrações gratuitas de 2022 atendendo aos bairros da região do Cidade de Deus (Bouganville I e II, Santa Felicidade, Dona Silvia, Condomínio Lagoa Grande II e Condomínio Lagoa Azul). Sempre às terças e quartas do mês de janeiro, a unidade móvel atende na Escola Municipal Juca Dias (Av. Pref. Euro Andrade, 241, Cidade de Deus), de 08h às 16h.

“O ano passado realizamos um número bem significativo de castrações. Queremos dobrar a meta este ano. Já no primeiro dia tivemos uma adesão muito grande aqui no Cidade de Deus. Esperamos que a população traga seus animais para castrar, pois só há vantagens. A castração evita doenças, brigas e atropelamentos. É um ato de amor do tutor”, afirma a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

A tutora e moradora do Cidade de Deus, Eugênia Kelly Nepomuceno, fez questão de mostrar as tatuagens pelo corpo como prova de que castrar é, também, um ato de amor pelos animais. “Está sendo excelente. O bairro precisa muito de conscientização e castração, pois temos muita situação de abandono de animais aqui. Se castrar, não tem cria. Sem cria, não tem abandono. A Prefeitura e a Zoonoses estão de parabéns. O atendimento é muito rápido eficaz”, elogiou.

Segundo Patrícia Silveira, uma novidade deste ano é que o Castramóvel atenderá também às regiões rurais da cidade. “Estamos fazendo o planejamento de 2022 e, em breve, vamos divulgar o cronograma dos bairros. Inclusive, este ano, aos finais de semana vamos atender em algumas comunidades rurais”, adianta Patrícia Silveira. Fique atento às redes sociais da Prefeitura para saber quando o castramóvel estará no seu bairro e castre você também o seu animal.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom