Urgente: Em Jequitibá, mais de 50 pessoas já deixaram suas casas devido às inundações

Após a interdição da ponte que liga Jequitibá a Santana de Pirapama por tempo indeterminado, devido ao período de chuvas a água do Rio das Velhas já atinge ruas da cidade que sofrem com as inundações.

Segundo Poliana Valgas, Presidente do Subcomitê da Bacia do Rio das Velhas, até o momento 38 pessoas de oito famílias já estão no Abrigo Municipal, além de 16 pessoas que ficaram desalojadas indo para a casa de parentes. De acordo com ela, esse número poderá aumentar de acordo com a necessidade de retirar mais famílias, dependendo do aumento das inundações.

Uma nova reunião da equipe envolvida do município, acontece agora a tarde para novas providências a serem tomadas.

Daniel da Defesa Civil do Município, informou que a situação está sob controle sendo fundamental o apoio da população em caso de perigo de inundação deve comunicar imediatamente, para as medidas

legais.