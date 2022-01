Chuvas intensas podem atingir mais de 500 cidades de Minas; veja locais

Há ainda a previsão de tempestades severas para algumas áreas do estado, incluindo BH

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas, em nível laranja, para 525 cidades de Minas Gerais. O alerta é válido até às 10h de quarta-feira (12).

Conforme o instituto, pode chover de 50 a100 milímetros. As pancadas podem vir acompanhadas de ventos de até 100 km/h.

O instituto alerta ainda para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja algumas recomendações do órgão:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para ver as cidades que podem ser atingidas, clique aqui.

Tempo severo

O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), junto com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), também fez um alerta com previsão de tempestades severas para as próximas 24 horas. O alerta também é válido até as 10h de quarta-feira (12).

As tempestades severas são temporais com capacidade de provocar granizo, vendavais, tornados, raios e/ou chuva torrencial.

De acordo com o alerta, o padrão de chuvas generalizadas seguirá ao longo desta terça-feira (11), com chuva persistente intercalando com episódios de chuva intensa. As chuvas mais fortes deverão ocorrer a partir da noite de terça e ao longo da madrugada. Em Belo Horizonte, pode chover entre 50 e 100 mm, podendo alçar, pontualmente, os 150 mm.

Belo Horizonte está no nível 1 de severidade, considerado o mais fraco.

Fonte: Itatiaia