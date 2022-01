Contratação de novo padrão de Tecnologia da Informação e Comunicação possibilita economia de R$ 29 milhões para o Estado

O novo modelo utiliza metodologia ágil para gerar mais eficiência aos processos de desenvolvimento em tecnologia

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) finalizou a contratação de um novo padrão corporativo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para beneficiar órgãos e entidades do Governo de Minas. A medida possibilita uma economia de R$ 29 milhões ao Estado, além de promover mais eficiência aos processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizando metodologia ágil.

De acordo com a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Natália Caroline Marçal Ferraz, que atua na Diretoria Central de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação da Seplag, os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas consistem, basicamente, em analisar, desenvolver, projetar, implementar e atualizar sistemas de informação.

“Esses serviços de desenvolvimento/sustentação de sistemas são essenciais para que os órgãos e entidades cumpram com suas funções. Por isso, por meio do novo padrão, buscamos consolidar da forma mais clara possível e com o nível máximo de qualidade as exigências e particularidades do serviço. O padrão corporativo serve justamente para nortear os órgãos quanto às contratações mais frequentes de itens de Tecnologia da Informação, como computadores e antivírus, por exemplo”, explica.

Por meio do item de serviço estabelecido como padrão corporativo, desenvolvimento e manutenção de sistemas, os órgãos e entidades podem desenvolver novos sistemas, aprimorar aqueles já existentes, e ainda garantir a sustentação e manutenção rotineira deles. Ou seja, este único item de serviço será responsável por assegurar a criação/evolução de uma infinidade de sistemas a serem utilizados pelos órgãos e entidades do governo, a depender dos serviços demandados ou prestados por cada um.

Economia e eficiência

A contratação possibilita uma economia de R$ 29 milhões ao Estado, o que significa 56% menos gastos na comparação com os valores de referência. “Além da redução dos valores, a contratação do serviço foi feita tendo como base a utilização da metodologia ágil, que vem sendo cada vez mais utilizada na iniciativa privada e também no setor público diante dos resultados que apresenta, como os ganhos de eficiência e agilidade que proporciona aos processos”, destaca Natália.

A especialista explica que métodos ágeis são processos ou conjuntos de práticas desenvolvidos para beneficiar a entrega rápida e agregar valor aos usuários dos serviços. “Este modelo de contratação vem ao encontro das necessidades do Governo de Minas, pois os sistemas de informação demandam constante atualização e requerem, portanto, o uso de métodos de desenvolvimento que produzam resultados em prazos curtos”, explica.

O Pregão Eletrônico relativo ao processo licitatório 199/2021 teve a ata de registro de preços publicada no dia 24/12/2021. A partir de então, os órgãos e entidades anuentes ao Registro de Preço já estão aptos a celebrar os contratos e dar início à execução do serviço. O Termo de Referência para a realização do processo é resultado de um trabalho conjunto da Seplag e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Fonte: Agência Minas