Boletim Covid: Cronograma de vacinação da Pfizer e da Janssen esta semana vai de 11 a 14 de janeiro

Mutirão de digitalização das doses da vacina no sistema Conecte-SUS será na Faculdade UNA dias 11 e 13

Sete Lagoas chega a um mês sem novos óbitos por Covid. São 24.087 contaminações com a confirmação de 27 casos no fim de semana: 17 mulheres e 10 homens. São 616 óbitos, 1.183 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 119 delas em isolamento domiciliar, e 9.277 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cinco pacientes estão internados com resultado positivo e sete aguardam resultados de exames. São 51.636 testes negativos até o momento e 23.339 pessoas recuperadas.

São dois pacientes de Sete Lagoas em UTI e dez em enfermaria (seis de Sete Lagoas e os demais de Paraopeba, Pompéu, Caetanópolis e Belo Horizonte). No Hospital Nossa Senhora das Graças são oito internados, todos em enfermaria. No Hospital Municipal há dois internados em UTI e um em enfermaria. Na Unimed há uma internação, em enfermaria. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) está em 20%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também é de 20%.

Vacinação

Dias 11 e 13 de janeiro, terça e quinta, de 09h às 16h, tem dose de reforço da Janssen para adultos que já tomaram a 1ª dose da vacina, na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, bairro Santo Antônio. Documentos: comprovante de 1ª dose da Janssen, cartão do SUS ou CPF. Também nestes mesmos dias e local ocorre o mutirão de digitalização das doses da vacina contra a Covid-19 no sistema Conecte-SUS. Quem já tomou as duas doses da vacina há mais de 30 dias ou precise viajar ou ir a um evento que exija o comprovante do Conecte-SUS e ainda não teve suas doses cadastradas no sistema deve procurar a Faculdade UNA com os comprovantes de papel e o CPF para agilizar a digitalização dos dados.

As unidades de saúde com sala de vacinação estarão abertas para aplicação de todas as doses de Pfizer (1ª, 2ª e 3ª doses), de 11 a 14 de janeiro, de 09h às 16h, com a 1ª dose para quem ainda não tomou nenhuma dose, a 2ª dose para quem tem mais de 21 dias de 1ª dose e a 3ª dose para quem tem mais de quatro meses da 2ª dose. Locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada.

Documentos:

1ª dose: identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável legal (em caso de menor de idade), carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF.

2ª dose: comprovante de 1ª dose da Pfizer, cartão do SUS ou CPF.

3ª dose: comprovante de 2ª dose de qualquer vacina (exceto Janssen), cartão do SUS ou CPF.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. A 1ª dose foi aplicada em 184.668 pessoas, a 2ª dose em 172.701 pessoas, a 3ª dose em 38.334 e a 1ª dose da Janssen em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

por Ascom Prefeitura