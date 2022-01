Via 040 divulga situação nas rodovias nesta segunda-feira (10)

Condições de tráfego – BR-040

Prevalece a recomendação da Polícia Rodoviária Federal para evitar transitar nesses dias de chuva intensa e ininterrupta, pois há várias rodovias e rotas alternativas com bloqueios e riscos. Mas se mesmo assim precisar viajar, o motorista deve antes consultar o Waze e as redes sociais da PRF, Polícia Militar Rodoviária e site do DEER-MG.

🟢 Km 562, Nova Lima, tráfego liberado nos dois sentidos. Motorista deve reduzir a velocidade no local, pois ainda há movimentação de trabalhadores e máquinas.

🟡 Km 572, Itabirito, deslizamento de encosta, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 579, Itabirito, buraco, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 580, Itabirito, deslizamento de encosta, interdição da faixa direita sentido BH, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 582, Itabirito, deslizamento de encosta, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 589, Itabirito, deslizamento de encosta, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 592, entre Itabirito e Congonhas, deslizamento de encosta, interdição da faixa direita sentido BH, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 614, Congonhas, buraco, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 721, entre Barbacena e Santos Dumont, buraco, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 730, entre Barbacena e Santos Dumont, buraco, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

🟡 Km 762, Juiz de Fora, deslizamento de encosta, interdição da faixa direita sentido RJ, fluxo livre pela faixa esquerda.

Assessoria de Imprensa/Via 040