BR-381, BR-262 e BR-365: confira os pontos de interdição nas rodovias de Minas

Polícia Rodoviária Federal atualiza situação de vias que sofrem consequências das fortes chuvas

Minas Gerais ainda tem ponto de interdições em rodovias mineiras devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou, na manhã desta segunda-feira (10), onde há impacto no trânsito.

Destaque para as BR-381 (rodovia Fernão Dias), no km 506, em São Joaquim de Bicas, que está totalmente interditado devido ao risco de transbordamento do Rio Paraopeba. Fechamento no km 502 na Sul, e fechamento no 507, na norte.

Ainda na BR-381, há interdição parcial em: Itaguara (km 574), por queda de barreira; Itatiaiuçu (km 541,5, sentido Belo Horizonte) por queda de barreira; e Brumadinho (km 527, trânsito flui em pista simples, em ambos sentidos, pela pista sul) após parte da pista ceder. Em Jaguaraçu (km 282) o trânsito está parcialmente interditado.



Fonte: itatiaia.com.br