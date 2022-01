No Núcleo João Pinheiro, PM apreende duas armas de fogo no final de semana

Na noite de ontem (09), foi noticiado na rede de rádio do 25º BPM que no povoado Núcleo João Pinheiro (Sede), cidade de Funilândia, um indivíduo estaria ameaçando outro com o uso de uma arma de fogo.

Em contato com a vítima D.G.C, 40 anos, este afirmou aos militares que foi ameaçado de morte por A.R.S, 39 anos, o qual portava uma arma de fogo e que a motivação do crime seria pelo fato do autor suspeitar que a vítima, em data passada, teria subtraído uma porteira em um imóvel rural de propriedade daquele.

Diante a situação descrita, as guarnições policias fizeram o rastreamento do autor, sendo ele encontrado em sua residência. No imóvel, os militares localizaram uma pistola 9mm e outra arma de fogo cal. 6.35, que estava carregada com 03 munições.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas e munições apreendidas.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM