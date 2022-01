Pezzolano promete Cruzeiro ofensivo e intenso: “Olhar para frente, com coração e sangue”

Treinador ainda fala sobre jogo do goleiro com os pés: “Não quero o Messi de goleiro, quero um goleiro que pare a bola e dê um passe”

O Cruzeiro inicia o ano sob expectativa de mudar o rumo em relação aos últimos anos. Uma gestão que promete organização, e um treinador que quer o jogo ofensivo. As palavras de Paulo Pezzolano na primeira entrevista mostram um cenário animador, ao menos na teoria.

Questionado sobre a forma do esquema com o qual prefere atuar, o uruguaio diz que vai há diferentes possibilidades, dependendo sempre do adversário. Mas de uma coisa ele não abre mão: a busca, em primeiro lugar, pelo gol.

– Isso (esquema) depende do time que vou enfrentar, mas o que não troco no modelo de jogo é a intensidade que tem a equipe, ser uma equipe competitiva, ganhadora, que vá para frente.

“Ainda mais o Cruzeiro… tem que ir para frente contra todas as equipes, somos os maiores na segunda divisão, temos que assumir isso”

Paulo Pezzolano, técnico do Cruzeiro — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Paulo Pezzolano também ressalta que se importa mais em buscar o gol adversário do que defender a própria meta. Vontade e sangue, agregados ao bom futebol. É isso que ele promete buscar com a equipe do Cruzeiro.

– Sempre pensar no gol rival e fazer de tudo para ganhar o jogo. Não fazer como evitar o gol. Isso se tem em algum momento do jogo, se estiver difícil, mas o primeiro é olhar para frente, com muita intensidade e coração, muito sangue, que é o mais importante no futebol. Depois, agregar um bom futebol, que eu gosto muito.

Goleiro com os pés

Uma das características marcantes do trabalho do treinador é a utilização do goleiro no jogo com os pés. Jornalistas uruguaios que acompanharam o início da trajetória dele haviam citado esse fato ao ge. Perguntado sobre o assunto, Pezzolano admitiu que gosta de arqueiros com essa característica, mas de forma básica.

– Para nós, é muito importante que o goleiro jogue com os pés. Mas é o que falo para eles e para todos: só quero o goleiro posicionado e dando um passe.

“Não quero o Messi de goleiro, quero um goleiro que pare a bola e dê um passe. Para isso, precisamos das movimentações dos companheiros. Vamos ver como será, mas isso é importante em um goleiro para nós”