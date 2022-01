Hasta la vista! Diego Costa deixa o Atlético-MG com um gol a cada 205 minutos, mas sem jogo completo

Foram 19 partidas realizadas num universo total de 29 jogos possíveis; Diego Costa irá rescindir o contrato que iria até o fim de 2022 para ficar (outra vez) livre no mercado

Não foi a passagem que se esperava, ainda que tenha sido vitoriosa. A trajetória de Diego Costa no Atlético-MG será finalizada oficialmente em breve com a assinatura e publicação da rescisão do contrato de trabalho. O camisa 19 se despede do Galo com um gol a cada 205 minutos em campo, na média. Foram cinco no total, entre 29 de agosto e 12 de dezembro.

Neste período, para combinar com a numeração da camisa, Diego Costa fez 19 partidas pelo Galo, sendo sete como reserva, e outras 12 aparições como titular. No total, foram 1.023 minutos em campo, com os cinco gols. Condensando a “minutagem” em partidas de 90 minutos, a soma dará 11,3 jogos integrais.

Na prática, entretanto, o centroavante naturalizado espanhol não conseguiu ficar nenhuma partida de forma completa em campo. Ou entrou no intervalo/segundo tempo, ou foi substituído por outro atacante. O máximo de tempo em ação do jogador foi diante do Grêmio, na partida atrasada da 19ª rodada do Brasileiro 2021. Foram 94 minutos em campo, em 99 disponíveis. Sacado por Cuca já nos acréscimos da etapa final.