Suspeito de aplicar golpes e deixar esposa com dívida de R$ 150 mil é investigado pela PC

O homem morava no Rio de Janeiro e veio para Minas quando conheceu a vítima; ele sumiu a nove dias da cerimônia

A Polícia Civil investiga supostos crimes de estelionato cometidos por um homem de 27 anos que morava em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito se passava por consultor financeiro e, além de enganar um amigo, fugiu e deixou a própria noiva com uma dívida de R$ 150 mil dias antes da cerimônia de casamento.

As vítimas criaram um perfil no Instagram com a intenção de conseguir reunir outras pessoas que também caíram nos golpes, mas a polícia orienta sobre a importância de comparecer à delegacia e realizar a denúncia formal.

Um amigo do suspeito foi o primeiro a formalizar denúncia. Ele e o pai perderam R$ 70 mil após vender uma van escolar para comprar ações. De acordo com a vítima, o homem, que se apresentava como consultor financeiro e investidor, mostrava operações dentro da bolsa de valores ao vivo, além de valorizações “absurdas” no mercado de criptomoedas em curto prazo. Porém, depois ele desapareceu.

Bárbara Dias, de 29 anos, revelou que diferente dos golpes de contratos financeiros ela foi deixada às vésperas do casamento e com uma dívida de cerca de R$ 150 mil. Em vídeo postado nas redes sociais, a mulher conta que conheceu o suspeito em dezembro de 2017 e que namorou com ele por 3 anos e 9 meses. “Ele veio do Rio de Janeiro, recebeu apoio da minha família, desde o emprego até a casa. Em fevereiro de 2020, começamos a planejar meu casamento”, continua.

Ela conta que a cerimônia e a festa seriam realizadas em Búzios (RJ) e que faltando nove dias para o evento o marido acabou desaparecendo. “Foram nove dias antes e eu consegui em dois dias ter força”, explica Bárbara que teve o sonho de se casar frustrado e precisou cancelar com convidados e fornecedores. O casamento seria realizado em setembro do ano passado.