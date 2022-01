Suspeitos em fuga capotam após bater em carreta na BR-040, em Contagem

Motorista perdeu o controle e atravessou o canteiro central

Um carro com dois suspeitos capotou após bater em uma carreta na BR-040, em Contagem, próximo à Ceasa. O veículo, que seria clonado, estaria fugindo de militares do 18º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro teria atravessado o canteiro central e colidido com uma carreta que vinha na outra direção, capotando no meio da pista.

Um dos suspeitos precisou ser retirado das ferragens pela equipe de resgate da Via 040. Os dois ocupantes do veículo foram encaminhados com ferimentos leves sob escolta da polícia. Já o condutor da carreta não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local do acidente controlando o trânsito, que segue parcialmente interditado. Até o momento, os dois veículos envolvidos na batida ainda não foram retirados.

Fonte: itatiaia.com.br