Prefeitura recebe devolução de recursos da Câmara para aplicação em duas ações da atual gestão

O prefeito Duílio de Castro recebeu em seu gabinete, na manhã desta sexta-feira, 7 de janeiro, vereadores da atual legislatura para mais um ato de devolução de recursos economizados pelo Legislativo em 2021. Totalizando mais de R$ 1,2 milhão, o montante já tem destinação certa seguindo orientações dos próprios parlamentares.

Desta vez, a devolução foi por meio de dois cheques, um de R$ 1.164.06,37 de resíduo do duodécimo repassado pela própria Prefeitura e outro de R$ 105.000,00 oriundo de uma compensação financeira obtida pela Câmara pela concorrência pública da gestão das contas dos servidores por uma instituição financeira.

Cada um dos valores será aplicado de maneira diferente. Para a Guarda Civil Municipal serão destinados os R$ 105.000,00 a serem utilizados no fortalecimento de sua estrutura que, nos últimos dois anos, foi muito prestigiada pela atual gestão. O valor maior será investido em mais uma parcela de acertos rescisórios deixados por várias administrações municipais.

“Parabenizo a Mesa Diretora e os demais vereadores pela gestão responsável que gerou esta economia. Vamos aperfeiçoar ainda mais a estrutura da Guarda Municipal, que mudou de patamar em nosso governo. O que vamos economizar em janeiro será somado ao maior valor devolvido hoje e pagaremos mais uma parcela dos acertos. Queremos pagar o que é de direito o mais rápido possível”, comentou Duílio de Castro.

O vereador Pastor Alcides Longo, presidente da Câmara, destacou como sua gestão conseguiu economizar recursos que foram devolvidos em duas parcelas, uma em novembro e outra nesta sexta-feira, totalizando mais de R$ 6,7 milhões. “Conseguimos economizar sem diminuir a qualidade de serviço e as condições de trabalho no Legislativo. Fizemos uma administração austera que acompanhou de perto todos os processos e, por isso, conseguiu reduzir custos”, comentou.

Além do presidente da Câmara, a solenidade para devolução simbólica dos cheques contou com a presença dos vereadores Ismael Soares, Ivan Luiz, João Evangelista, Roney do Aproximar e Heloísa Frois.

SOBRE OS ACERTOS

O cronograma de pagamento dos acertos rescisórios foi iniciado em abril de 2020, totalizando até o fim do mesmo ano cinco parcelas. Somente em 2020 foram pagas 12.768 rescisões, somando um total de R$ 13.352.289,69. Já no último 17 de dezembro a parcela destes acertos totalizou R$ 11.352.289,69, sendo que R$ 5.450.000 são oriundos da devolução de recursos da Câmara Municipal. O rateio garantiu o pagamento de até R$ 4.000,00 para cada contemplado. O valor e a data exata do pagamento da próxima parcela ainda serão definidos.