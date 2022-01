Pagamento musical está disponível hoje

Sansei promete lançar a cada 5º dia útil do mês, um novo single como pagamento ao público.

O grupo SANSEI lança hoje, sexta-feira (07), seu novo single, “Nada me para”, trazendo um sample clássico também utilizado pelos Racionais Mc’s aplicado desta vez numa vertente em constante ascensão no rap, o Drill.

A letra conta um pouco da vivência de cada integrante, desde o início das suas carreiras, onde tiveram grande influência dos Duelos de Mc’s, e a importância de nos manterem-se em constante movimento.

O lançamento estará disponível hoje em todas as plataformas de streaming e também contará com videoclipe produzido pelo fotógrafo e videomaker, Davi Mello, que será apresentado ao público na semana seguinte ao lançamento.

O grupo SANSEI vem em constante crescimento e notoriedade na cena do rap sete-lagoano e região, com a promessa de lançamentos como forma de, “pagamento ao seu público”, o grupo trará no ano de 2022, pelo menos um lançamento em todo quinto dia útil de cada mês.

Não perca nenhuma novidade, acompanhe o trabalho da SANSEI nas redes sociais através do link https://linktr.ee/sansei

Contato para shows: (31) 9 7567-7901 – Carlos SANSEI.

Ascom Sansei