Bolsas de até 90% de desconto para escrever seu futuro em 2022

Estão abertas as inscrições para o vestibular tradicional das Faculdades Promove de Sete Lagoas para o primeiro semestre do ano 2022.

Humanas, exatas, biológicas? Independente da sua área de escolha para atuação, o seu futuro começa agora!

O processo seletivo presencial das Faculdades Promove de Sete Lagoas para o primeiro semestre do próximo ano já tem data marcada: dia 22 de janeiro de 2022, sábado, das 9h às 12h.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de janeiro de 2022 pelo site: www.promovesetelagoas.com.br ou na rua Doutor Pena, 163, Centro de Sete Lagoas. Além do mais, a inscrição é gratuita e o vestibulando terá diversos benefícios especiais, como taxa especial na matrícula.

Nesse processo do Vestibular Tradicional Faculdades Promove, serão distribuídas bolsas de estudo de até 90% de descontos nos cursos de Administração, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Psicologia, ofertados pela instituição.

Vale ressaltar que, a realização do processo seletivo seguirá todos os protocolos sanitários elaborados pelo Plano Minas Consciente do Estado de Minas Gerais e Decretos publicados pelo município de Sete Lagoas, em atendimento às medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus (Covid-19). Portanto, é indispensável que o vestibulando use máscara durante todo o período de realização da avaliação, higienize as mãos com água e sabão e/ou álcool em gel, e submeta-se à verificação de temperatura corporal, além de manter o distanciamento social.

Restou alguma dúvida? Chame o time comercial das Faculdades Promove de Sete Lagoas no WhatsApp: (31) 98979-3976 ou ligue (31) 3779-2700.