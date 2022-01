PM segue no rastreamento de suspeitos de homicídio tentado no Iraque em Sete Lagoas

Na manhã de ontem (7), policiais militares de Sete Lagoas receberam informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos no bairro Iraque.

No local, os militares depararam com P.H.A.F, 28 anos, o qual foi alvejado com um disparo de arma de fogo na perna esquerda. Ele relatou que estava acompanhado por outras pessoas próximas a sua casa, quando foram surpreendidos por dois indivíduos armados, sendo que estes começaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção.

Em vista do ocorrido, a vítima e as testemunhas saíram correndo em direção a um matagal próximo ao local, momento em que os autores evadiram.

P.H.A.F foi encaminho ao HPS Municipal para atendimento médico e a Polícia Militar segue no rastreamento dos autores.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM