Em nova política com esporte especializado, Democrata terá nadador paratleta

O paratleta de natação, Léo Angelos Araújo Chaves (Léo Chaves), é o novo representante do Democrata FC em sua política de abraçar outras modalidades esportivas. O nadador, que é cria de Sete Lagoas/MG e democratense, fechou parceria para levar o nome do Clube às competições que disputará nos próximos anos, visando a Paraolimpíada de Los Angeles, EUA, em 2028.

Léo nasceu em Porto Velho/RO, em 16 de agosto de 1995. Aos dois anos, foi diagnosticado com poliomielite pós vacinal, o que trouxe dificuldades de locomoção. Aos cinco anos, para facilitar seu tratamento, a família mudou-se para Sete Lagoas. Aos 14, teve seu primeiro contato com a natação para minimizar os efeitos da pólio e, também, solucionar crises de bronquite.

Desde então, desenvolveu grande amor pelo esporte, treinou em escolinhas de Sete Lagoas e por conta própria. Em 2018, disputou a primeira competição, Desafios e Travessias Aquaman – 1.5Km -, terminando em 1º lugar.

Entusiasmado com o resultado, Léo resolveu apostar na natação e, em 2019, participou de uma peneira, e foi aprovado, para compor a equipe paratleta de natação do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG (CTE UFMG). Para dedicar-se aos treinos no CTE, o atleta mudou-se para Belo Horizonte/MG e várias outras medalhas de ouro vieram na sequência. Sua relação com Sete Lagoas e o Democrata, contudo, continuou forte.

Em 2021, o Jacaré abriu um concurso entre os torcedores para desenhar seus uniformes de treino. Foram 17 participantes, lindas sugestões e adivinhem quem criou um dos dois uniformes escolhidos pela galera? Ele mesmo! Léo Chaves!

Para ele, unir a paixão pela natação e pelo Jacaré é um sonho realizado. “Eu já venho pensando em competir representando o Democrata há algum tempo. Gosto muito do Clube, da Cidade e será motivo de muito orgulho”, salientou o atleta. “Procurei a diretoria e nos entendemos rapidamente. O Clube não terá qualquer custo, mas entendo que poderá me ajudar a conseguir apoio”, concluiu Léo.

A partir de agora, esse guerreiro democratense honrará o nome do Democrata nas piscinas. Quem puder apoiá-lo, deve fazer contato pelo instagram.com/leochavesatleta ou pelo whatsapp (31) 99560-6535.

por Marcelo Paiva