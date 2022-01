Passando a Limpo recebe o subcomandante e capitão do Corpo de Bombeiros Rafael Figueiredo

O primeiro Passando a Limpo de 2022 receberá o capitão e subcomandante da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediada em Sete Lagoas, Rafael Figueiredo Barbosa.

O entrevistado é especialista em Gestão e Proteção e Defesa Civil pela Fundação João Pinheiro (2020), e diversas especializações na área de emergências e desastres tanto no Brasil quanto no exterior. Exerceu funções de Coordenador de Bombeiros da Unidade e Chefe de Operações e Planejamento do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, foi Diretor de Controle de Emergências, Chefe do Núcleo de Projetos da Assessoria Estratégica do Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (GMG/Cedec) e Diretor de Prevenção a Risco da Superintendência Segurança do GMG/Cedec. Além disso, é formado em direito pela UFMG e é professor da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98488-5040.

Da redação