Folia de Reis anuncia tradicional festejo do dia de Santos Reis no bairro Santa Luzia, nesta quinta(6)

O grupo de foliões da Caravana de Reis Nossa Senhora Aparecida – bairro Santa Luzia (Garimpo) – anuncia o tradicional “arremate” de Santos Reis no próximo dia 6 de janeiro (dia de Reis). O grupo, com aproximadamente trinta foliões, é mantido pelos irmãos Clayton Pereira e Bruno Batista e tem uma trajetória de mais de vinte anos na realização do festejo, bem como na visitação em casas e presépios de Sete Lagoas e região no período natalino (24/dez ao dia 6/jan).

O arremate só é possível através da grande mobilização da comunidade e de amigos devotos que se unem em torno da folia, colaborando com prendas. O festejo acontece na rua Valter de Melo Figueiredo, em frente ao número 281. No ápice da comemoração, é realizado um cortejo pelas ruas da comunidade com as imagens de Santos Reis e a bandeira de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, é celebrada a missa campal (na rua) e o levantamento da bandeira. Devotos e visitantes colocam seus pedidos. Alguns fazem simpatias com sementes de romãs pedindo prosperidade, agradecendo promessas cumpridas, tudo calçado com um jantar oferecido aos presentes.

Toda organização seguirá o pleito sanitário vigente, devido à pandemia. Recentemente, as folias de reis foram declaradas patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, ganhando proteção legal e maior atenção do poder público enquanto expressão cultural necessária a memória e acervo histórico do povo mineiro. Sete Lagoas possui, aproximadamente, vinte e cinco grupos de Folias de Reis e todos realizam o festejo do dia de reis em suas respectivas comunidades. Quem quiser colaborar com a Caravana de Reis Nossa Senhora Aparecida pode entrar em contato pelos telefones (31) 9 9937-4050 (Mestre Bruno); (31) 9 9923-1968 (Mestre Clayton); (31) 9 9201 7067 (Paulinho do Boi) ou pelo Instagram @carvanadereisnossasenhoraaparecida.

Arremate de Folia – Caravana de Reis Nossa Senhora Aparecida

Dia 06 de janeiro de 2022 (quinta-feira)

Local: Rua Valter de Melo Figueiredo, 281- Bairro Santa Luzia

Horário: 18h

Evento aberto e gratuito.