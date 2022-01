Zagueiro argentino Gérman Conti é o novo reforço do América

A primeira contratação do América para a temporada 2022 foi oficializada nesta quinta-feira (6). O zagueiro argentino Germán Conti, que pertence ao Benfica, foi emprestado ao Coelho até o fim deste ano.

Conti tem 27 anos e foi contratado pelo clube português em 2019. Na última temporada, ele atuou pelo Bahia em 45 partidas e marcou um gol. Além do Benfica e do time baiano, o defensor passou pelo Colón, da Argentina, e pelo Atlas, do México.

O atleta chega ao América para recompor a zaga da equipe, após a saídas de Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Anderson.

Neste ano, além do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão, o América disputará a Libertadores. O Coelho encara o Guaraní, pela segunda fase, nos dias 23 de fevereiro e 2 de março.

