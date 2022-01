‘Não necessito de um Messi no gol, mas um goleiro que saiba dar passe’, diz Pezzolano, do Cruzeiro

Nessa quarta-feira (5), o técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, afirmou que anseia por uma equipe agressiva e protagonista nas competições que terá em 2022. E um dos pontos dessa filosofia de jogo é o perfil de goleiro que ele vê como essencial para a Raposa neste momento.

Para o uruguaio, trata-se de uma característica obrigatória para quem pleiteia a titularidade no gol do Cruzeiro. “Não necessito de um Messi de goleiro, mas de um goleiro que saiba parar a bola e dar passe. E também da movimentação dos companheiros. Vamos ver como será isso”, completou.

Por enquanto, a Raposa conta apenas com Lucas França para a posição. Nessa quarta-feira, o clube rescindiu o vínculo com Fábio, atleta que mais vezes vestiu a camisa celeste, com 976 partidas disputadas. A situação de Jailson segue indefinida.

Fonte: Hoje em Dia