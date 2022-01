Natal Mágico CDL Sete Lagoas patrocinado pelo Sicoob Credisete entregou 100 prêmios, nesta quinta (6)

O Sicoob Credisete continua apoiando iniciativas que fomentam a economia de Sete Lagoas e região e no período de festividades e compras de fim de ano não foi diferente. A cooperativa foi a patrocinadora da edição 2021 da campanha Natal Mágico coordenada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A promoção fez a distribuição R$ 50 mil em prêmios, para os clientes das lojas participantes.

Foram mais de um milhão de cupons das mais de 250 lojas que participaram do Natal Mágico 2021, que concorreram a um total de 100 prêmios, sendo 50 clientes e 50 vendedores por meio de sorteio realizado nesta quinta-feira, 6, no auditório do Centro Administrativo do Sicoob Credisete.

Foram 40 vale-compras, no valor de 500,00 e 6 vale- compras no valor de R$4 mil. Já cada vendedor foi contemplados com vale-compras no valor de R$150,00. Também foram sorteadas duas TVs de 32 e duas bicicletas. Tatiane Santana dos Santos foi a ganhadora de uma das bicicletas. O último vale-compras no valor de R$4 mil foi para Heloísa Lima de Oliveira Costa.

A Comissão Fiscalizadora do sorteio foi composta por: Mônica Moreira (representando o Presidente da CDL, Geraldir Alves), Igor Rubens Siqueira (Rede Santa Helena), Amanda Moreira (Sicoob Credisete), Vanessa Costa (Procon) e Demétrius Farnetti (Jurídico da CDL).

É momento de todos acreditarem que as dificuldades ficaram para traz e que tivemos um novo tempo de esperança”, avalia Geraldir Alves, presidente da CDL.

Adriana Teixeira, Gerente de Negócios do Sicoob Credisete destaca a importância do apoio como patrocinador da campanha. “Apoiamos por entender a importância de fomentar o comércio local, através ações que visam aproximar o consumidor dos lojistas de forma dinâmica, interativa, além de trazer uma mensagem otimista para o Natal deste ano superou as expectativas de todo o impacto, que infelizmente o comércio enfrentou no período mais crítico da pandemia”, disse

VENDEDORES

O Natal Mágico também premiou quem é responsável direto pelo sucesso das vendas de fim de ano. No total, 50 Vendedores foram contemplados com prêmios de R$ 150 em vale-compras.

PARTICIPAÇÃO E PRÊMIOS



A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes o cliente ganhou um cupom para concorrer a: 40 vale-compras de R$500,00, 2 Bicicletas, 6 Prêmios de 1 ano de Supermercado Santa Helena (total de R$4.000,00 para cada ganhador), 2 TV’s de 32 polegadas.

SOLIDARIEDADE

Dentro da campanha foi realizado o Natal Solidário em quatro escolas, através da arrecadação de brinquedos que foram distribuídos a crianças carentes.

O Sicoob Credisete foi o patrocinador da Campanha e contou com os apoiadores: Unimed Sete Lagoas, Só no Sapatinho, Júlio Moreira Contabilidade, Óticas Ronaldo, Turi, Setelagoano, IDE Brasil e JG Gráfica.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Instagram @cdlsetelagoas, nesta quinta às 15h.