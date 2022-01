Um roubo a ônibus do transporte coletivo foi registrado na segunda-feira, 3, em Sete Lagoas. Segundo informações da Polícia Militar, o autor embarcou próximo à Femm e quando o coletivo parou no ponto da rua Coronel Américo Teixeira Guimarães c/ Policena Mascarenhas, ele anunciou o assalto.

O suspeito estava armado com uma faca, e subtraiu dinheiro do caixa. Após o ocorrido, o infrator evadiu.

A Polícia Militar segue no rastreamento do autor.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM