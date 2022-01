Por chance no Estadual, joias do América-MG fazem pré-temporada e são ausências na Copinha

Atletas foram inscritos na competição de base, mas ficaram em BH para pré-temporada com o profissional, antecipando o início dos treinos no CT por uma chance no Campeonato Mineiro 2022

Não tinha nem virado o ano ainda, e o América-MG já havia iniciado a pré-temporada. Desde o dia 27 de dezembro alguns nomes da base se reapresentaram e iniciaram os preparativos para 2022. E a expectativa é que esses garotos sejam utilizados no Campeonato Mineiro.

Alguns nomes foram inscritos e poderiam, inclusive, disputar a Copinha, mas ficaram fora da competição de base para se preparem visando o Estadual. São eles: o zagueiro Gustavo Marques, os laterais Arthur e Carlos Junio, o meia Rodriguinho e o atacante Kawê.

Além deles, Zé Vitor, Léo Passos, Robson, Jory, Yan Sasse e Flávio fazem parte do grupo que já iniciou a pré-temporada até aqui. O elenco principal só retorna no dia 10 de janeiro, 16 dias antes da estreia no Mineiro, contra a Caldense.

Na temporada passada, o América também utilizou jovens da base no Estadual. Na época, o treinador era Lisca, que deu oportunidades para Kawê, Carlos Alberto e Gustavinho, entre outros. O meia Gustavinho chegou a fazer 11 jogos pelo Estadual de 2021.

Neste ano, o jogador é um dos jovens que estão na lista de preparação e deve ser aproveitado pelo técnico Marquinhos Santos, no Mineiro. O meia de 20 anos disse que está se preparando para esta oportunidade.

“Trabalhando muito forte, como sempre foi no América, nos dedicando, que a oportunidade pode aparecer a todo momento, espero estar bem, espero corresponder dentro de campo”. (Gustavinho)