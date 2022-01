Nova era: Cruzeiro aposta em ‘família Pezzolano’ para não repetir erros dos últimos anos

Entre o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019, e o início da Era Ronaldo, o Cruzeiro teve sete treinadores (sem contar o interino Célio Lúcio), sendo que seis deles comandaram o time na Segunda Divisão, no caso, Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão na edição 2020 e Felipe Conceição, Mozart e Vanderlei Luxemburgo na competição de 2021 – somente Adilson Batista foi demitido antes de uma Segundona. Agora, a aposta é na “família Pezzolano”.

Anunciado na última segunda-feira (3) como novo treinador da Raposa, o uruguaio Paulo Pezzolano teve seu primeiro contato com o elenco celeste no início da pré-temporada do time, nessa terça (4), na Toca II. Para obter êxito na missão de conquistar o acesso à elite nacional, o técnico enfatizou nas conversas que o plantel precisa se tornar uma “família”.

“Temos que trabalhar todos juntos, fazer uma família forte fora do campo para ter um time forte dentro de campo, trabalhar muito e conseguir os objetivos, que é o mais importante. A instituição tem que voltar para onde precisa estar”, declarou.

O anseio por uma união em prol do Cruzeiro se estende à torcida. “Vamos necessitar muito de vocês (torcedores) para os objetivos. Sei da força da torcida. Agora, mais do que nunca, estaremos juntos. Muita força e todos juntos”, disse.

Essa linha de pensamento foi compartilhada pelos jogadores. Tanto que alguns deles deixaram claro em seus primeiros discursos o espírito de companheirismo, visando a um bem maior.

“Estou muito feliz pela oportunidade. Espero corresponder à expectativa, fazer um grande ano com todos os companheiros e todos que fazem parte da instituição Cruzeiro. Estou muito feliz, podem contar comigo para tudo”, ressaltou o meio-campista João Paulo, um dos reforços da agremiação.

O Cruzeiro volta às atividades nesta quarta-feira (5). O primeiro desafio oficial da equipe na temporada será diante da URT, no dia 26 de janeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

