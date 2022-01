O tempo não para, não se esqueça.

Diz um antigo e sábio ditado: “O homem que para no tempo, verá mais tarde que aquele que não parou e contribuiu com o tempo, estará tão longe que jamais será alcançado”.

Muitos dizem que, com a chegada de um novo ano farão algumas mudanças de vida, seja no comportamento ou fazendo novos planejamentos, enfim, Ano Novo e Vida Nova.

Reafirmo o título da nossa Conversa Afiada dessa semana, quando cito “Não pare no Tempo”.

No primeiro parágrafo reforço “O tempo não para”.

Portanto, se você quer evoluir e progredir aprimore suas habilidades, sejam elas quais forem.

Um dos fatores primordiais para obter um emprego e ter estabilidade é a capacidade profissional, e estar atualizando os seus conhecimentos.

Gosto de introduzir histórias no texto, aliadas a elas, também ditos populares que marcam na vida.

Exemplo: “O verdadeiro sábio, e um eterno aprendiz”, “Vivendo e aprendendo”.

Jamais acredite que você é aquele (a) que sabe tudo.

Atente para história abaixo:

– Correu na floresta um boato de que muitos caçadores iriam atacar.

Cada animal tratou de se preparar para a sobrevivência, treinando suas competências naturais.

À noite, o pássaro, o coelho, o peixe e o pato reuniram-se para conversar.

O pássaro disse: Estou na minha melhor forma e nenhum caçador conseguirá me pegar.

Estou voando como um avião.

O coelho disse: Estou correndo mais do que um recordista olímpico e ninguém consegue me pegar.

O peixe disse: Ninguém sabe nadar melhor do que eu e jamais me pegarão.

O pato, com arrogância, interrompeu.

Como vocês são limitados.

Eu faço as três coisas.

Voo corro e nado.

Ninguém me pega.

Chegam os caçadores.

O pássaro, o coelho e o peixe conseguem escapar.

Mas o pato, que tinha todas as habilidades em potencial, mas não se dedicou a desenvolvê-las e fortalecê-las, foi o jantar dos caçadores.

Moral da história:

Aprimore suas habilidades.

Não é a quantidade que faz a diferença, é a qualidade.

Não pare no tempo.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

