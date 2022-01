Sete Lagoas receberá mais uma vez o Festival Internacional de Capoeira – ICS Mestre Esquilo

Conhecido como Mestre Esquilo, Bruno Melo, professor de capoeira há mais de 30 anos e com trabalho reconhecido mundialmente, promove vários festivais ao longo do ano, celebrando a cultura popular brasileira. Após dois anos sem a possibilidade de encontro, o Festival Internacional de Capoeira – ICS Mestre Esquilo retorna em 2022 com a presença confirmada de vários convidados como, Mestre Bigode de Arame (MG), Mestre Coelho (MG), Mestre Ivan (SP), Mestre Jair (MG), Mestre Tico (CE), Formando Bugi (MG), CM Artur Fiu (SP), CM Edinho (França), CM Luane (SP), CM Soin (MG), CM Xitão (MG) e CM Zumbi (EUA) o evento se dará no segundo fim de semana de Janeiro!

A Programação do evento começa na próxima quinta e termina sábado, com um Show da Banda Cipó Cravo, no Vilarejo (em frente à UNA)!

06/01 (QUINTA) – A partir das 19h: Palestra e Roda (Casa)

07/01 (SEXTA) – A partir das 19h: Batizado, Troca de Graduação e Formatura (CAB)

08/01 (SÁBADO)

A partir das 9h: Aulas e Rodas (Casa)

A partidas 21h: Festa de Encerramento com a Banda Cipó Cravo

Av. Divino Padrão, 1480 (Em frente a UNA)

O evento não conta com patrocinadores ou ajuda do poder público, por isso tem taxa de inscrição e vagas limitadas. Já para o show de encerramento Ingressos estão sendo vendidos antecipadamente, através dos contatos abaixo!

Medidas de proteção são obrigatórias (uso de máscara, álcool em gel, toalhas e copos/garrafinhas trazidas de casa – uso individual).

Passaporte vacina será obrigatório com a comprovação de ao menos duas doses.

Inscrições e/ou reservas via WhatsApp: (31) 99120-9591 / (31) 97313-6831

Saiba mais em: https://fb.me/e/12aOjlb0j

Para quem vive em Sete Lagoas, as aulas da International Capoeira School (ICS) podem ser encontradas no Centro de Artes Brasileiras (CAB), Rua Anthero Lanza, 118, no bairro Dante Lanza, mas o mestre desenvolveu uma metodologia e qualquer pessoa do mundo, pode fazer suas aulas de maneira remota (on-line).

Da Redação com informações de Glau Santana