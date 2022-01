19ª Região da Polícia Militar lança “Operação Férias Segura” em Sete Lagoas e região

Nesta terça-feira, 4, a 19ª Região da Polícia Militar em Sete Lagoas fez o lançamento da Operação Férias Segura na cidade e municípios de abrangência. A operação acontece durante todo o mês de janeiro, visando aumentar a sensação de segurança à população, prevenindo a prática criminal, sobretudo dos crimes de furto e arrombamento no período de férias.

O lançamento aconteceu na Praça Deputado Wilson Tanure (Praça do CAT) em Sete Lagoas pelo Tenente Coronel Murilo César, Comandante interino da 19ªRPM, quando afirmou que a PM trabalha de maneira contínua para garantir a segurança para a população. “Atuamos em todas as áreas comercial e residencial tanto na região central. quanto nos bairros no combate à criminalidade”, disse. Ele ressaltou ainda, que o apoio da população é fundamental nas ações de segurança prestando às informações. “A interlocução sociedade e polícia é o caminho para o resultado de nossas operações”, completou o oficial. Pelo 2º Batalhão da PM participou o Major Soares, Sub-Comandante.

Após o lançamento oficial, as viaturas fizeram a volta na orla da Lagoa Paulino e em seguida foram distribuídas, para o policiamento nas ruas da cidade e região de atuação da 19ª Região de Polícia Militar.

O Ten.Cel Murilo César, deverá assumir oficialmente o comando da 19ª RPM a partir do mês de fevereiro, em substituição ao Coronel Rodrigo.