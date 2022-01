América-MG tem semana decisiva em negociação por permanência de Mauro Zárate para 2022

Clube e atacante conversam para tentar acordo por renovação

Semana decisiva para o desfecho da negociação entre Zárate e América-MG. Clube e staff do jogador esperam chegar a uma definição sobre a renovação do argentino nos próximos dias. As partes estão conversando desde o fim da temporada para chegarem a um acordo.

O ge apurou nessa segunda-feira com pessoas ligadas à negociação que ainda há uma indefinição sobre a permanência do jogador, mas que há um certo otimismo para que o atacante permaneça em BH. Na semana passada, o irmão e empresário do atleta admitiu a possibilidade de Zárate continuar no clube.