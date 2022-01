Novo técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano elogia China Azul: ‘vamos lutar juntos’

O novo técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, anunciado pelo clube na noite dessa segunda-feira (3), deixou uma mensagem aos cruzeirenses. Por meio de um vídeo e ostentando bom português, o uruguaio está feliz com a nova fase e conta com a torcida para alcançar os objetivos.

“Olá, Nação Azul! Estou muito empolgado em participar desse projeto do Cruzeiro. Vamos precisar muito de vocês para alcançar nossos objetivos. Eu sei que vocês são uma torcida muito forte nos estádios. E agora mais do que nunca vamos lutar juntos pelos nossos objetivos. Muita força e todos juntos, vamos! Abraço”, disse Pezzolano.

O técnico se apresenta nesta terça-feira (4), na Toca II, junto ao time que disputará a temporada de 2022. Porém, Paulo já “vestiu a camisa” da Raposa desde que foi oficializado.

Em suas redes sociais, o treinador trocou a foto de perfil para uma em que está ao lado do escudo do time e fez um post dedicado à Raposa: “é uma honra para mim chegar ao Cruzeiro”.