Reunião da Copa Eldorado / Elétrica Norte define locais e horários das oitavas-de-final

Uma importante reunião aconteceu na segunda-feira (03) pela 29ª Copa Eldorado Elétrica Norte. Em vésperas de iniciarem os confrontos das oitavas-de-final, coordenação, diretoria da Rádio Eldorado, representantes das 16 equipes classificadas, Léia Dias, presidente da Liga Eclética e Desportiva Sete-lagoana e um representante da Polícia Militar, se encontraram no prédio das Faculdades Promove para definirem pontos relevantes ao bom andamento do campeonato.

Capitão Wanderson, representando a Polícia Militar, reforçou a importância de cada agremiação alertar aos seus torcedores quanto à soltura de bombas e artefatos explosivos. Em sua fala o Capitão ressaltou que o ato é enquadrado como crime pela Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 do Código Penal.: “Art. 251 – Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos: Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.”

Vale ressaltar que, em Sete Lagoas, desde o dia 16 de dezembro de 2021, foi publicado no Diário Oficial do Município, Decreto de Lei Nº 9.275, que “proíbe a queima e a soltura de fogos de artifício que produzam estampidos ruidosos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. A proibição a que se refere esta Lei estende-se a toda a área do Município, em recintos fechados e abertos, áreas públicas e locais privados. O descumprimento ao disposto nessa Lei acarretará ao infrator a imposição de multa na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pessoas físicas e R$4.000,00 (quatro mil reais) no caso de pessoas jurídicas. O valor será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 (trinta) dias”.

Excetuam-se da regra prevista no “caput” deste artigo os fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim como os similares que acarretam barulho de baixa intensidade.

O Diretor Geral da Rádio Eldorado, Márcio Portilho, destacou que, as penalidades aplicadas ao clube que tiver algum suspeito na torcida de soltura de bomba, dentro ou fora do campo, só serão aplicadas após processo de sindicância realizada previamente.

Sobre a programação das oitavas-de-final, em comum acordo entre a coordenação e direção de realização do campeonato, ficou definido que, os campos descritos na tabela dirigida, distribuída juntamente ao regulamento da edição, ficou mantido, como segue na tabela abaixo:

Dois momentos esquentaram a reunião aflorando os ânimos dos representantes de equipes. Um, quando abordado o local de realização da semifinal e da grande final da Copa Eldorado Elétrica Norte. Ainda com a presença do Capitão Wanderson, ao ser pontuado pelo coordenador James Carlos Costa (Caroba) que o campo do Ideal será o palco de tal evento, alguns representantes sugeriram a Arena do Jacaré, e outros afirmaram preferência pelo campo do Serrinha, já que trata-se de um campo aberto, o que no ponto de vista exposto por eles, condiz com o fato de ser um torneio amador.

Ao ouvir as exposições, o capitão pontuou a importância de ser realizado em um local fechado, onde possa haver controle de entrada do público e policiamento concentrado, garantindo a segurança de todos os presentes. Capitão Wanderson evidenciou também que o efetivo militar de Sete Lagoas não é suficiente para manter equipes durante todo o evento, caso esta seja solicitada para uma ocorrência de urgência, salientando que, o campeonato acontece numa época em que diversos outros eventos são realizados no município e demandam esforço militar.

Sobre a realização da final na Arena do Jacaré, Márcio Portilho lembrou que outras edições aconteceram no estádio e que, pela distância, dentre outros fatores, torna-se desinteressante, inclusive em termos de logística.

Outro ponto colocado pelos dirigentes foi sobre o número de substituições, que pelo regulamento contabilizam 05 para cada equipe, ao que sugeriram ampliação para 07. Apesar de ser um pedido da maioria, o coordenador da Copa Eldorado Elétrica Norte e o Diretor da emissora realizadora, reforçaram que, após início do campeonato, não existe possibilidade de alteração nas cláusulas do regulamento, tendo em vista que, algumas equipes já ficaram para trás no campeonato, e poderia questionar ou reclamar a alteração promovida na nova etapa do torneio.

Sobre as arbitragens, questionadas por alguns dirigentes quanto às atuações em campo, a Presidente da Liga Eclética de Sete Lagoas, Leia Dias se colocou à disposição para ouvir, pessoalmente as queixas e, inclusive, os representantes que tiverem alguma ressalva sobre qualquer nome, pode procurá-la diretamente para solicitar o veto dos nomes. De forma muito respeitosa, Leia ainda se desculpou por qualquer erro cometido pelos árbitros da Liga.

O período de realização da Copa Eldorado coincide com a época de intempéries que, quando muito constantes, impossibilitam a realização de alguns jogos, tendo em vista que, além dos campos alagados, embates em condições adversas podem lesionar atletas. Sendo assim, caso as chuvas sejam intensas impeçam a sequência da programação de acordo com a tabela acima, os embates de sábado serão remanejados para a segunda-feira seguinte, dia 10, em rodada dupla, e se o mesmo ocorrer no domingo, tais confrontos serão realizados na terça-feira (12). Ambos acontecendo às 20h e 22h.

