Educação abre prazo para escolha de vagas nos processos de movimentação de pessoal

Servidores devem ficar atentos ao cronograma de acordo com a modalidade em que pretendem participar

A partir desta segunda-feira (3/1), os servidores do quadro de magistério da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), inscritos no processo de movimentação, poderão fazer a escolha de vagas na modalidade “Mudança de Lotação”. O prazo vai até quinta-feira (6/1). Para as modalidades “Remoção Regional” e “Remoção Estadual”, a escolha vai de 11 a 13/1. O processo será feito pelo site www.movimentacao.educacao.mg.gov.br.

No caso da modalidade “Mudança de Lotação”, o prazo será aberto para a escolha de vagas a partir das 18h desta segunda-feira e encerrado às 12h de 6/1. A divulgação da listagem de classificação, após a escolha das vagas, será feita a partir das 18h do dia 9/1. A assinatura do termo de aceite também terá início às 18h de 9/1 e terminará às 12h do dia 11/1.

As outras modalidades ocorrerão simultaneamente: começando a partir das 18h de 11/1 até as 12h do dia 13/1. A listagem de classificação após escolha será divulgada a partir das 18h de 16/1. A assinatura do termo de aceite também começa na mesma data e horário, com encerramento às 12h de 18/1.

A publicação dos atos de “Mudança de Lotação” será no dia 15/1 e, da “Remoção por Permuta” e “Remoção Regional e Estadual”, em 20/1.

Clique aqui para acessar o cronograma completo de movimentação de pessoal divulgado pela SEE/MG.

Fonte: Agência Minas