Sesc em Minas oferece 1122 vagas gratuitas para a Escola de Esportes em sete unidades do Estado

Inscrições para vagas gratuitas devem ser feitas até o dia 12 de janeiro de 2022 até o dia 12 de janeiro.

Cumprindo o compromisso histórico do Sesc em Minas de promover o esporte e democratizar o acesso a diferentes modalidades e práticas na área, o Sesc Escola de Esportes oferece 1.122 vagas gratuitas para suas atividades em 2022, por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Elas estão distribuídas em sete unidades do Sesc em Minas: Almenara (karatê), BH – Venda Nova (futebol, futsal e natação), Contagem (futsal e natação), Montes Claros (futsal, judô, natação e vôlei), Paracatu (futsal e vôlei), Santa Luzia (futebol e natação) e Sete Lagoas (judô e natação).

As inscrições para as vagas gratuitas devem ser feitas até o dia 12 de janeiro de 2022, por meio de formulários próprios de cada unidade. Elas são destinadas ao público de todas as idades, desde crianças a partir de 4 anos até adultos, que atenda aos critérios socioeconômicos previstos no edital.

Vagas pagas:

As inscrições para as vagas regulares pagas, com mensalidades a partir de R$ 30, vão até o dia 28 de fevereiro de 2022, e podem ser realizadas diretamente nas unidades do Sesc em Minas. Modalidades disponíveis em cada unidade:

Natação: Sesc Araxá, Sesc Carlos Prates (BH), Sesc Contagem, Sesc Floresta (BH), Sesc Governador Valadares, Sesc Juiz de Fora, Sesc Montes Claros, Sesc Paracatu, Sesc Poços de Caldas, Sesc Santa Luzia, Sesc Santa Quitéria (BH), Sesc Sete Lagoas, Sesc Uberlândia e Sesc Venda Nova (BH). Quem pode participar: pessoas acima de 6 anos.

Futebol: Sesc Carlos Prates (BH), Sesc Contagem, Sesc Santa Luzia e Sesc Venda Nova (BH); Quem pode participar: pessoas a partir de 6 anos.

Futsal: Sesc Araxá, Sesc Contagem, Sesc Governador Valadares, Sesc Juiz de Fora, Sesc Montes Claros, Sesc Paracatu, Sesc Poços de Caldas, Sesc Santa Quitéria (BH), Sesc Sete Lagoas, Sesc Uberaba, Sesc Uberlândia e Sesc Venda Nova (BH). Quem pode participar: pessoas entre 6 e 17 anos.

Judô: Sesc Contagem, Sesc Governador Valadares, Sesc Montes Claros, Sesc Santa Quitéria (BH), Sesc Sete Lagoas e Sesc Uberlândia. Quem pode participar: pessoas a partir de 4 anos.

Karatê: Sesc Almenara. Quem pode participar: pessoas a partir de 4 anos.

Voleibol: Sesc Floresta (BH), Sesc Governador Valadares, Sesc Juiz de Fora, Sesc Montes Claros, Sesc Paracatu, Sesc Poços de Caldas, Sesc Santa Quitéria (BH), Sesc Uberaba e Sesc Uberlândia. Quem pode participar: pessoas acima de 6 anos.

Iniciação Esportiva: Sesc Araxá e Sesc Uberlândia. Quem pode participar: crianças entre 3 e 6 anos.

Edital disponível em: https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/areas/esporte/servicos/escola_esportes

Ascom Sesc-MG