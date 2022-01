Após briga em família, pai e filho suspeitos de lesão corporal foram presos pela PM

Na noite de sábado (01), a Polícia Militar de Sete Lagoas recebeu informações de que um pai teria agredido o filho com um facão no bairro Orozimbo Macedo.

No local, os militares tomaram conhecimento de que G.C.C, 63 anos, e G.T.C, 35 anos, estavam confraternizando com a família, ocasião em o primeiro teria se irritado com sua esposa, V.L.A.T.C, 62 anos, e a agredido fisicamente. Diante o ocorrido, o filho da vítima interveio na discussão, ocasião em que desferiu um soco em seu pai e este o feriu com um golpe de facão na região da cabeça.

Os autores foram foram encaminhados ao HPS Municipal e posteriormente entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Com Agência Local de Comunicação-25º BPM