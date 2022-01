Casos da gripe causada pelo vírus H3N2 aumentam 54% em uma semana em Minas

O número de casos da gripe causada pela cepa H3N2 aumentou 54% em Minas Gerais na última semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até esta segunda-feira (3), foram detectadas 305 amostras positivas para o vírus em território mineiro. As análises foram feitas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), que também identificou uma amostra de H1N1 e 13 de Influenza A (tradicional).

Em 27 de dezembro, 197 casos casos de H3N2 haviam sido registrados em Minas. De acordo com a secretaria, não há óbitos relacionados à gripe no Estado.

De acordo com a atualização divulgada pela SES-MG nesta segunda (3), as amostras detectadas são provenientes de pacientes de 79 cidades mineiras e seis de outros estados.

Em Minas, a macrorregião de saúde Centro concentra 46,71% dos casos; seguida pela Sudeste, com 13,79%; Centro-Sul, com 9,40%; Leste, com 7,87%; e Sul com 5,33%.

Em meio ao aumento no número de casos de gripe, Belo Horizonte registrou sobrecarga no atendimento médico. O município determinou a ampliação do horário de funcionamento de alguns Centros de Saúde para responder à demanda de pacientes com sintomas respiratórios. A capital está situada na região com maior número de casos da H3N2 no Estado.

A SES-MG adverte que os métodos de precaução para evitar a circulação do vírus da gripe e outras doenças respiratórias são semelhantes aos recomendados para conter o avanço da Covid-19.

A secretaria recomenda:

Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento

Utilizar lenço descartável para higiene nasal

Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir

Utilizar máscara

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas

Manter os ambientes bem ventilados

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe

Evitar aglomerações e ambientes fechados (precisam ser ventilados)

Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos

Em caso de gripe, procure um médico ou a unidade de saúde mais próxima para diagnóstico e tratamento.

