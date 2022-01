PETRONAS Team De Rooy IVECO pronta para competir no rali Dakar 2022

A PETRONAS Team De Rooy IVECO partiu, no dia 1º de janeiro – de Jeddah, na Arábia Saudita, para o início da edição 2022 da corrida de rali mais extrema do mundo, o Dakar, que retorna ao país árabe com uma nova rota. Neste primeiro dia os participantes percorreram uma distância total de 834 km com uma mini-especial de 19 km que lhes deu um gostinho do que está por vir. O percurso tem um total de mais de 8 mil km, dos quais 4.300 km de Etapas Especiais, levando os motoristas a novas paisagens e por vastas extensões de areia, onde enfrentarão todos os tipos de terrenos em trilhas e cadeias de dunas e desfiladeiros.

A equipe encara os desafios da corrida a bordo de dois IVECO Powerstar e de um Trakker. Pelo décimo ano, a IVECO é o fornecedor oficial da equipe, disponibilizando veículos, motores e peças sobressalentes. Todos os caminhões IVECO possuem motores IVECO Cursor 13 com até 1 mil CV de potência especialmente projetados pela FPT Industrial.

A história da IVECO com o rali Dakar remonta à primeira edição, em 1979, quando passou a fornecer caminhões de apoio e continuou até a década de 80 com os modelos PAC 260 e 190. A cooperação entre a IVECO, a Petronas e a De Rooy Team começou no rali de Marrocos em 2011, quando a montadora venceu com um Trakker, dando início a uma jornada emocionante que levou a duas vitórias em 2012 e 2016 no Rally Dakar.

EXPERIÊNCIA E JOVEM TALENTO JUNTOS EM UMA EQUIPE CHEIA DE PROMESSAS

Janus van Kasteren Jr está competindo no rali Dakar pela terceira vez ao volante de um IVECO Powerstar Evo (# 504) com o navegador Marcel Snijders e o mecânico Darek Rodewald. Ele buscará capitalizar a experiência adquirida nas edições anteriores, quando alcançou várias colocações entre os 10 primeiros.

Hans Stacey foi substituído por razões de saúde e segurança por Vick Versteijnen, um jovem e talentoso piloto que ganhou experiência ao dirigir caminhões em três edições do rali Dakar – a última em 2020 com a PETRONAS Team De Rooy IVECO. Ele está competindo em um IVECO Powerstar (# 515) com seu navegador Teun van Dal, que substitui Anton van Limpt, e o mecânico Randy Smits.

Mitchel van den Brink fez sua estreia nas corridas com apenas 16 anos, quando se juntou a seu pai Martin como mecânico/navegador no Dakar 2019, quando ele era o mais jovem participante de uma corrida de rali. Ele voltou ao rali Dakar como piloto na edição de 2021. Este ano, pela primeira vez, ele está competindo em um IVECO Trakker (# 524) com o navegador Rijk Mouw e o mecânico Bert Donkelaar.

PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO: PATROCINADOR DO TÍTULO

A PETRONAS Lubricants International, pelo décimo ano, será a patrocinadora e parceira técnica, fornecendo o lubrificante desenvolvido em co-engenharia com a IVECO e a FPT Industrial, é recomendado em nossa gama de veículos leves e pesados, bem como todos os fluidos funcionais, como o óleo de transmissão PETRONAS TUTELA e qualquer outro produto para apoiar os caminhões de rali durante a competição. A equipe completa usará o óleo de motor premium PETRONAS Urania, formulado com a tecnologia aditiva avançada, especificamente projetada para proteção total do motor e confiabilidade, maior eficiência e desempenho.

IVECO

A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Por Marcelo Fonseca