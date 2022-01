Prefeitura de Sete Lagoas e Codesel iniciam 2022 com certidões negativas de tributos federais

A Prefeitura de Sete Lagoas iniciou o ano de 2022 com ótimas notícias quanto a questões financeiras e administrativas. O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade anunciaram nesta segunda-feira, 3 de janeiro, que a administração municipal conquistou a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. De maneira simultânea, a mesma certificação também foi obtida pela Codesel.

A chamada Certidão Negativa de Débitos (CND) era almejada desde o início da atual gestão. Os débitos com o Governo Federal envolvem diversos tributos que não foram pagos durante várias administrações passadas. Na prática, isso significa que a Prefeitura está com o nome limpo depois de tantos anos no vermelho.

Esta conquista foi possível graças ao choque de gestão iniciado em 2019 e que permitiu a reorganização financeira e o equilíbrio das contas públicas municipais. “Esta notícia é um excelente presente de início de ano para Sete Lagoas. Nosso trabalho tem gerado ótimos resultados. Por falta desta certidão, já perdemos recursos e isso não vai ocorrer mais. Agora, o Município está apto a receber recursos e realizar diversas operações com foco em investimento para melhorar a qualidade de vida da população”, explicou o prefeito Duílio de Castro.

CODESEL

A Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) também obteve a mesma CND cuja falta, desde 2017, impedia que a empresa participasse de concorrências públicas nas áreas de limpeza urbana. “Isso significa que a Codesel vai ficar ainda mais forte. Vamos buscar contratos com outros municípios para prestar serviços de qualidade como já fazemos em Sete Lagoas”, comentou o presidente da Codesel, Fabrício Nascimento.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom