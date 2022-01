Em Paraopeba, suspeito de homicídio tentado é preso e arma apreendida

Na noite de sexta-feira (31), a Polícia Militar de Paraopeba foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de Homicídio Tentado ocorrido no bairro Padre Augusto Horta. Os militares fizeram contato com G.F.S, 38 anos, o qual os relatou que teve um desentendimento com seu pai, D.F.S, 69 anos, e que este teria o atingido com um facão no pescoço.

Em vista da situação descrita, os militares de Paraopeba iniciaram o rastreamento do autor, sendo ele localizado e preso na noite de sábado, 01. D.F.S, 43 anos, também filho do envolvido, entrou em contato com a Sala de Operações da cidade afirmando que havia encontrado o facão utilizado no homicídio tentado de seu irmão, bem como uma arma de fogo de propriedade de seu pai.

O autor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM