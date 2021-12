Missa e lives com Ronaldo fazem parte da programação do aniversário do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a programação das comemorações de seu 101° aniversário, que será neste domingo (2). Em decorrência da pandemia ainda vigente, não haverá grande evento público. A tradicional missa acontecerá com entrada limitada de pessoas, e Ronaldo concederá duas lives para sanar dúvidas e responder perguntas.

A primeira das lives está marcada para o domingo (2), a partir das 11h, direcionada aos sócios 5 estrelas. A outra, em formato de entrevista coletiva, acontecerá na segunda-feira (3), no mesmo horário e será transmitida ao vivo nas redes sociais da Raposa.

Ainda no dia 2, a missa de celebração ocorrerá na Igreja São Sebastião, às 16h30. A cerimônia é aberta para torcedores, mas tem quantidade limitada de pessoas, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Neste mesmo dia, os 20 sócios 5 estrelas mais antigos e que ainda seguem ativos serão convidados para conhecer Ronaldo Nazário; o mesmo acontecerá com os sócios Diamante.

O clube ainda se manifestou a respeito da responsabilidade com a população em um momento em que as prefeituras cancelaram as festividades de fim de ano para evitar aglomerações. “Não seria justo com as autoridades sanitárias, com o país e principalmente com a torcida que trabalhássemos em sentido contrário”, disse o Cruzeiro, em nota.

Fonte: Hoje em Dia