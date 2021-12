Shopping Sete Lagoas lança Pet Park

Área exclusiva com playground para pets.

Desde o dia 30 de dezembro, o Shopping Sete Lagoas liberou o acesso à sua área destinada exclusivamente para brincadeiras com os Pets.

O Pet Park conta com uma área de 75m² e um circuito super colorido para a diversão dos tutores e seus cãezinhos que poderão se aventurar com túneis, gangorra, salto em arcos, passarela, dentre vários outros brinquedos.

O espaço comporta até 08 cães por vez e, para garantir a segurança dos usuários, dispõe de normas de segurança e de boa convivência que podem ser consultadas no link disponível na bio do Instagram (@shoppingsetelagoas) e no site do Shopping Sete Lagoas (www.shoppingsetelagoas.com.br).

O Pet Park está localizado no gramado, próximo à portaria da Marisa; e pode ser utilizado dentro do horário de funcionamento do Shopping Sete Lagoas.

Normas de Segurança e de Boa convivência:

NÃO É PERMITIDO DEIXAR OS CACHORROS SOZINHOS DENTRO DO PET PARK;

NÃO É PERMITIDA A ENTRADA DE FILHOTES COM MENOS DE 04 MESES;

NÃO É PERMITIDA A ENTRADA DE CÃES COM DOENÇAS CONTAGIOSAS;

TODOS OS CÃES DEVEM ESTAR ACOMPANHADOS POR RESPONSÁVEL MAIOR DE IDADE;

VOCÊ É O RESPONSÁVEL POR SEU PET E PELOS ATOS DELE, INCLUSIVE POR EVENTUAIS DANOS A OUTROS ANIMAIS, PESSOAS OU AO PET PARK;

RECOLHA AS FEZES DO SEU PET. UTILIZE OS SACOS PLÁSTICOS DISPONIBILIZADOS EM NOSSAS PORTARIAS;

TODOS OS PETS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE VACINADOS, VERMIFUGADOS E COM O CONTROLE DE PULGAS E CARRAPATOS EM DIA;

AO ABRIR/FECHAR O PORTÃO, FIQUE ATENTO PARA QUE NENHUM PET SAIA;

É PROIBIDA A ENTRADA DE ALIMENTOS DE QUALQUER ORIGEM E RAÇÕES DENTRO DO ESPAÇO.

MANTENHA O LOCAL LIMPO. NÃO JOGUE LIXO NO CHÃO;

CADELAS NO CIO NÃO DEVEM UTILIZAR O PET PARK;

CASO O SEU CÃO NÃO SEJA BRAVO, MAS VOCÊ TEM DÚVIDAS SOBRE O COMPORTAMENTO DELE JUNTO A OUTROS ANIMAIS, MANTENHA-O NA GUIA E COM FOCINHEIRA. NO PRIMEIRO SINAL DE COMPORTAMENTO AGRESSIVO, O PROPRIETÁRIO DEVE RETIRAR IMEDIATAMENTE O CÃO DE DENTRO DO PET PARK.

Com informações de Shopping Sete Lagoas