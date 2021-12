O vereador Janderson Avelar (MDB), apresenta o balanço de seu primeiro ano de mandato

“Acho fundamental apresentar a toda a população os principais projetos e anteprojetos que desenvolvi neste primeiro ano de mandato, são de grande relevância para nossa população. Junto com a minha equipe, elaboramos um planejamento estratégico envolvendo projetos a curto, médio e longo prazo. Graças a Deus e a muito esforço, estamos conseguindo cumprir o planejamento”, argumentou o parlamentar.

Foram firmadas diversas parcerias com empresas privadas para contribuir com o setor de saúde de Sete Lagoas, onde o vereador conseguiu doações importantes para garantir atendimentos e ajudar na inauguração de novos setores, ampliar e melhorar esse processo para os munícipes. Janderson também contribuiu para um melhor atendimento aos cidadãos que se encontram acamados, solicitou vacina para todos os voluntários da linha de frente do cronograma de vacinação da COVID-19, entre outros pedidos importantes.

Saúde – na área da saúde, o PLO 41/2021 que Dispõe Sobre a Implementação do Prontuário Eletrônico Municipal na Rede Pública de Saúde do Município de Sete Lagoas, está em tramitação na Câmara Municipal. O projeto visa melhorar a qualidade e agilidade do atendimento aos cidadãos, digitalizar e utilizar sistemas informatizados para o histórico de prontuário de cada paciente interligado ao ministério da saúde, e organizar a fila de cirurgias eletivas, consultas, exames, assegurando ao paciente a data de cada procedimento. Vários requerimentos fiscalizatório foram protocolados na câmara municipal, entre eles o de n° 3692/2021 que solicita a distribuição de fraldas descartáveis através do SUS no município de Sete Lagoas.

Os vereadores Janderson Avelar e Pastor Alcides presidiram uma reunião com caráter de audiência pública na Câmara Municipal, onde foi abordado a demanda reprimida de exames, consultas e cirurgias eletivas. Após a reunião, que ocorreu no dia 24 de setembro, e vários requerimentos de autoria do nobre edil Janderson, os procedimentos de média e alta complexidade tiveram início no dia 8 de novembro, através do PROGRAMA MUTIRÃO ZERA FILA, onde a Prefeitura Municipal juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde, estão promovendo dentro do programa municipal, a execução das cirurgias no Hospital Nossa Senhora das Graças, principal executor desta proposta.

Educação – PLO 191/2021 que Reconhece os Serviços Educacionais Por Meio de Ofertas de Aulas em Escolas Públicas e Privadas como Atividades Essenciais no Município de Sete Lagoas. O objetivo deste projeto é tornar como atividade essencial no Município de Sete Lagoas Serviços Educacionais, de forma híbrida, gradual e facultativa, seguindo os protocolos de segurança. APL 639/2021 que Dispõe sobre o Programa de Ensino em Horário Integral no Ensino Fundamental das Escolas Públicas Municipais de Sete Lagoas. Requerimentos importantes foram protocolados no sistema da câmara, destaque para o de n° 3284, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, para que proceda ao imediato retorno diário das aulas presenciais, no período normal das escolas municipais de Sete Lagoas, com a capacidade total, uma vez que foi liberado pelo governo do estado o retorno de 100% pelo Programa Minas Consciente. A escola hoje é o ambiente mais seguro, pois cumprem os protocolos sanitários, usam a máscara corretamente, mantém o distanciamento. Temos estudos científicos comprovando que esse atraso só será recuperado a 20 anos”, afirma Janderson.

Janderson firmou parcerias com a Faculdades Promove para o vestibular solidário, que ocorreu no início do 2º semestre, onde garantiu bolsas de até 80% de desconto para todo o curso escolhido, além de benefícios especiais para os participantes. Além do vestibular solidário, teve opções de cursos profissionalizantes para os adolescentes mais carentes do município.

A Faculdade Unopar, também é parceira do parlamentar, com projetos voltados para o primeiro emprego, onde vários adolescentes tiveram a oportunidade de fazer o curso gratuitamente.

Regularização Fundiária – APLC 5/2021 que Dispõe Sobre a Regularização Fundiária Urbana no Município de Sete Lagoas e Revoga a Lei Complementar n° 154/2012, consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregularidades e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. “Anteprojeto de grande relevância, onde trará dignidade para todos, água, luz, esgoto, escritura. Foi aprovado em reunião plenária, se encontra no poder executivo, onde já está sendo iniciado o processo de regionalização em nossa cidade. Uma luta antiga que graças a Deus está sendo consolidada”, afirma.

Iluminação Pública – PLC 7/2021 que Altera a Lei Complementar n° 208/2017 e Dispõe Sobre a Obrigatoriedade do Uso de Lâmpadas de Led na Rede de Iluminação Pública em Novos Loteamentos e Empreendimetos Imobiliários no Município de Sete Lagoas. O objetivo do projeto é estimular a economia de energia elétrica no município através da instalação de iluminação de Led (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública. Aprovado, foi sancionado a Lei Complementar n° 249, de 03 de maio de 2021.

O vereador Janderson Avelar protocolou vários pedidos para o setor de iluminação pública, entre eles, o Pedido de Providências n° 2917/2021, onde foi efetuada a substituição das lâmpadas VM e VS por lâmpadas de LED na estrada Horácio Índio do Brasil, Serra Santa Helena, o Pedido de Providências n° 3030/2021, onde foi efetuada a substituição das lâmpadas VM e VS por lâmpadas de LED, em toda a sua extensão e ou Orla da Lagoa do Cercadinho, localizada no bairro do Carmo. “As lâmpadas de LED além de garantir mais visibilidade e segurança para a população, visa uma economia muito grande para o setor de iluminação pública do nosso município. Nos bairros Dona Dora e São Geraldo também foi efetuada a substituição atendendo ao meu pedido, e tenho vários pedidos protocolados no sistema da câmara solicitando essa substituição também”, disse.

Meio Ambiente – São centenas de Pedidos de Providências, Requerimentos e Ofícios para garantir que a cidade seja limpa e bem cuidada, e promover o desenvolvimento sustentável e a defesa do meio ambiente em toda a sua abrangência.

Ações Sociais – Em parceria com diversas empresas, o vereador realizou arrecadação e entrega de alimentos, roupas, cadeiras de roda e de banho, cama hospitalar, etc. “Continuarei trabalhando em defesa das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de vulnerabilidade e das pessoas idosas,” enfatiza.

O Natal Solidário também foi uma grande ação promovida pelo vereador, em prol das famílias carentes.

Outro destaque é o Requerimento n° 2057/2021 de autoria do vereador Janderson Avelar, onde solicita a Redução do Duodécimo repassado à Casa Legislativa para 4% (quatro por cento), atualmente esse valor é de 6% (seis por cento). O duodécimo são repasses feitos para manter a autonomia do poder legislativo oriundos de receitas federais, estaduais e municipais. “Levando em consideração as devoluções anuais, atendendo o anseio popular na diminuição de gastos e o momento de pandemia que estamos vivendo, esse valor sendo diminuído poderá o Poder Executivo utilizá-lo em políticas públicas no pós-pandemia”, explica.

Todas as ações do vereador estão disponíveis em suas redes sociais, Instagram @jandersonavelar_ e Facebook Janderson Avelar. Suas atividades legislativas e gastos de gabinete estão acessíveis a cada cidadão, de forma direta no site da Câmara Municipal www.camarasete.mg.gov.br e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL sapl.setelagoas.mg.leg.br , procure sempre os canais oficiais de transparência.

Atividades legislativas do vereador Janderson Avelar:

• 4 Projetos de Resolução;

• 6 Projetos de Decreto Legislativo;

• 183 Visitas Fiscalizatórias;

• 3 Moção;

• 9 Indicação;

• 583 Ofícios;

• 1 Recurso;

• 417 Reuniões nos Bairros (colhendo demandas dos moradores);

• 14 Anteprojetos de Lei;

• 18 Projetos de Lei Ordinária;

• 2 Anteprojetos de Lei Complementar;

• 1 Projeto de Lei Complementar;

• 1 Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município;

• 457 Pedidos de Providência;

• 167 Requerimentos.

“As rotinas parlamentares são bastante intensas. Fiscalizei o executivo através de requerimentos, fiscalizei diversas unidades de saúde através de solicitações feitas no meu canal denúncia, desenvolvi assessoramento através de indicações das demandas da cidade, participei de reuniões, audiências públicas e conferências. Sou novo na política, mas, estou trabalhando com dedicação e empenho para que possamos trazer melhorias significativas para a população. Agradeço a todos que tem confiado em nosso trabalho, nos acompanhado nas redes sociais e me coloco à disposição de vocês”, finalizou Janderson.

Assessoria de comunicação do vereador Janderson Avelar