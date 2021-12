Detentos auxiliam na limpeza de instituições atingidas pelas fortes chuvas em Salinas

O trabalho teve início na manhã desta quinta-feira na casa de idosos Obra Unida Lar Santa Clara, e seguirá para outros pontos de necessidade.

Nesta última quinzena de dezembro, fortes chuvas em Salinas, no Norte de Minas Gerais, deixaram ruas e casas alagadas, ocorrendo, inclusive, o transbordamento de rios da região. Para ajudar a população a enfrentar os problemas causados pelas inundações, a direção do Presídio de Salinas I, sensibilizada com a gravidade da ocorrência, solicitou ao juiz da Vara de Execuções da comarca a liberação de custodiados para auxiliar na limpeza de pontos de necessidade no município. A autorização foi prontamente concedida pelo magistrado. A força-tarefa, que conta com o trabalho de seis detentos do presídio e cinco da APAC de Salinas, iniciou nesta quinta-feira (30/12) um mutirão de limpeza na casa de idosos Obra Unida Lar Santa Clara, que atualmente abriga 38 idosos. Alguns policiais penais também têm prestado apoio em reparos pontuais. Após o término deste trabalho, já está prevista a mesma ação em outra instituição, a Associação da Mulher Salinense – Amusa, que também abriga idosos.

Os detentos estão recolhendo entulhos e retirando o barro do chão, móveis e paredes. Os idosos foram realocados para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais na madrugada do dia 28, quando o rio Ribeirão, que fica próximo ao asilo, transbordou. Eles poderão retornar assim que for finalizada a limpeza no local.

Edmilson da Silva, diretor-geral do Presídio de Salinas, conta que a ação teve início porque era notória a necessidade da população.” O presídio tem o dever de ajudar também. Precisamos ser proativos e estamos fazendo a nossa parte. Vamos ajudar o município, que ainda está muito prejudicado. Os presos estão engajados e dispostos a colaborar. A Polícia Penal está à disposição da população, para buscar meios e estender auxílio no que for necessário”, destaca o diretor.

Um dos detentos que tem auxiliado nos trabalhos de limpeza e reparação é Jony da Silva, de 29 anos. Ele também é morador da cidade e disse que nunca havia se deparado com este tipo de situação na região. “É gratificante fazer algo de bom na vida. Quero continuar com a equipe. Todos estão dispostos a ajudar”, observa.

O policial penal Carlos Mota também aproveitou a sua formação técnica em sistema de CFTV (circuito fechado de televisão) e está montando um novo sistema de videomonitoramento para o asilo, já que, com as chuvas, entrou água nos circuitos, queimando placas e desabilitando o funcionamento. “Estou montando um sistema novo para garantir mais segurança ao local”, conta o policial penal.

Para a presidente da Obra Unida Lar Santa Clara, o apoio “é de suma relevância porque a inundação foi muito forte, e a iniciativa irá possibilitar o retorno dos idosos”. Pelo trabalho, os presos têm direito a remição de pena; a cada três dias de trabalho, um é diminuído da sentença.

Salinas foi um dos quatro municípios visitados na região Norte do estado, nesta quarta-feira, 29.12, pelo governador Romeu Zema, por terem sido fortemente afetados pelas chuvas, os outros foram Mato Verde, Rio Pardo de Minas e Porteirinha.

Assessoria de Comunicação/ Sejusp