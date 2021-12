Boletim Covid: primeira semana do ano terá 1ª, 2ª e 3ª doses de Pfizer em Sete Lagoas

Sem novos óbitos por Covid desde o dia 9 de dezembro, Sete Lagoas fecha o ano com 23.794 contaminações com a confirmação de 12 casos: sete mulheres e cinco homens. São 616 óbitos, 243 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 16 delas em isolamento domiciliar, e 8.870 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Quatro pacientes estão internados com resultado positivo, 11 aguardam resultados de exames e cinco com resultado negativo. São 51.236 testes negativos até o momento e 23.158 pessoas recuperadas.

Três pacientes estão em UTI, todos de Sete Lagoas, e 17 em enfermaria (13 de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, um de Funilândia e um de Pompéu). No Hospital Nossa Senhora das Graças são 11 internados, dois deles em UTI (sendo um em leito SUS e um particular). No Hospital Municipal são dois internados, um em UTI SUS e um em enfermaria. Na Unimed são sete internações, todas em enfermaria. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) caiu hoje para 13,6%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também caiu para 9,5%.

Epidemiologia

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de incidência de Covid a cada mil habitantes em Sete Lagoas segue estável em relação à semana anterior, com uma diferença de 0,01 e tendência de queda, sendo 0,05 pacientes/15 contaminações na 50ª (12/12 a 18/12) e 0,04 pacientes/11 contaminações na 51ª semana epidemiológica do ano (19/12 a 25/12). Na análise mensal, os óbitos também seguem em queda. Enquanto junho registrou 52 óbitos por Covid, julho teve 24, agosto teve 16, setembro teve três óbitos, outubro e novembro contaram com dois óbitos cada e dezembro segue com um óbito.

Vacinação

As unidades de saúde com sala de vacinação estarão abertas para aplicação de todas as doses de Pfizer (1ª, 2ª e 3ª doses), de 4 a 7 de janeiro, terça a sexta, de 09h às 16h, com os seguintes critérios: 1ª dose para quem ainda não tomou nenhuma dose, 2ª dose para quem tem mais de 21 dias de 1ª dose e 3ª dose para quem tem mais de quatro meses da 2ª dose. Locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada.

Documentos:

1ª dose: identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável legal (em caso de menor de idade), carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF.

2ª dose: comprovante de 1ª dose da Pfizer, cartão do SUS ou CPF.

3ª dose: comprovante de 2ª dose de qualquer vacina (exceto Janssen), cartão do SUS ou CPF.

Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus