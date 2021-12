Zagueiros, atacante e lateral-direito: a busca do América-MG no mercado por contratações

Pelo que apurou o ge, o América busca por zagueiros, atacante de beirada, e de área, além de não descartar a chegada de um lateral-direito. O Coelho não comenta negociações em andamento, e aguarda a assinatura de contratos para oficializar os reforços.

Quem também faz parte do planejamento do América para 2022 é a base americana. A diretoria espera usar algumas peças que se destacaram na última temporada pelo Sub-20 – o clube, inclusive, foi campeão mineiro da categoria. Alguns atletas já tiveram algumas oportunidades entre os profissionais, principalmente no Estadual desta temporada.

Em 2022 não será diferente, o clube aproveitará o Mineiro para lapidar os talentos. Pensando nesse planejamento, os atletas da base que treinaram com o profissional neste ano já se apresentaram e iniciaram a pré-temporada. Treino e academia sob o comando do auxiliar Diogo Giacomini para Zé Vitor, Kawê, Arthur, Gustavo Marques, Rodriguinho, Robson e Carlos Junio. Léo Passos, que participou das duas últimas temporadas, também está com o grupo.

Fonte: ge.globo.com