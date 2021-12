Após primeira conversa, Atlético-MG e Jorge Jesus agendam nova reunião, desta vez com mecenas do clube

Encontro desta quarta-feira teve Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, à frente das conversas com treinador português; postura conservadora e ausência de pressa marcam contato inicial entre as partes

O primeiro contato oficial entre Atlético-MG e o técnico português Jorge Jesus terminou sem o martelo batido entre as partes. As conversas desta quarta-feira, feitas em videoconferência, seguiram o protocolo de apresentação de intenções dos dois lados.

Uma nova reunião foi marcada para o fim da tarde desta quinta-feira, no horário de Belo Horizonte, com a presença de parte da cúpula atleticana, incluindo integrantes do grupo dos 4 R’s, formado pelos principais financiadores do Galo, os empresários e conselheiros Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador.

Na conversa desta tarde, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, foi quem representou o clube. Do outro lado da mesa, Jorge Jesus, que deixou o comando do Benfica, nessa terça-feira, apresentou as condições para se transferir de Portugal e expectativas para um novo trabalho no Brasil.