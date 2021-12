Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 30 de dezembro

A quinta-feira (30/12) será de tempo instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Há risco de chuva forte, especialmente no Oeste, Triângulo Mineiro, Centro e Sul do estado.

A tendência para os últimos dias de 2021 é de acentuado volume de chuvas em grande parte de Minas Gerais, inclusive na capital mineira.

Por outro lado, nas regiões do Norte e Vale do Jequitinhonha, a instabilidade do tempo tende a enfraquecer e, com isso, a expectativa é de diminuição das chuvas.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fonte: Agência Minas