Prefeitura reforça estrutura da Atenção Primária para atender casos de gripe

Pessoas com sintomas leves devem procurar o posto de saúde mais próximo de casa.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – registrou, nos últimos dias, um grande número de atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios em unidades de saúde do município, tanto da rede pública como na suplementar. O cenário provocou ações da Prefeitura, mas orientações sobre onde procurar atendimento são fundamentais neste momento.

Para garantir o atendimento da demanda na Atenção Primária, a Secretaria Municipal de Saúde montou uma estratégia que envolve extensão do horário e plantão durante o período de feriado com equipes completas em alguns centros de saúde. “A melhor orientação para este momento onde as pessoas estão procurando a urgência e emergência é para que o usuário vá até um posto de saúde mais próximo de sua casa. Prioritariamente, estas unidades estão atendendo sem necessidade de agendamento. Isso permite desafogar a rede de urgência que deve atender ao paciente grave, casos onde a vida precisa ser salva naquele momento”, orienta Dr. Thiago Melo, diretor técnico do Hospital Municipal e da UPA.

A estrutura da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde abrange todas as microrregiões do município. São 53 Estratégias de Saúde da Família (ESF) e mais oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, neste momento, unidades estratégicas vão atender até às 19 horas em dias úteis e outras estarão abertas durante o fim de semana de feriado do réveillon. “As unidades dos bairros Belo Vale, Luxemburgo e Cidade de Deus terão o horário estendido e o plantão de feriado será nas unidades Belo Vale, Nossa Senhora das Graças e ESF CDI I”, esclarece Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

A situação é de alerta em vários municípios, mas assim como no enfrentamento da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas vai monitorar a situação e fortalecer a rede de atendimento quando for necessário. A estratégia envolve aumento no número de equipes e disponibilização de equipamentos. “Diante deste surto de Influenza, estamos trabalhando com este plano de contingência. Mais de 70% dos pacientes que estão procurando a urgência estão com sintomas leves. Precisamos que a população tenha o entendimento de procurar as unidades de saúde em seu bairro para evitar a saturação da urgência neste período”, ressalta Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.